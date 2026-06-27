Das RUDELSINGEN auf Burg Stettenfels geht in die dritte Runde!

Nach zwei ausverkauften Abenden lädt das Kult-Mitsingformat am Donnerstag, 27. August 2026, erneut zum großen Chor unter freiem Himmel ein. Gemeinsam mit Uli Wurschy (Gitarre, Gesang) und Volker Becker (Klavier) verwandelt sich der Burggraben wieder in eine stimmgewaltige Bühne. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Von Rockklassikern über Schlager bis zu aktuellen Hits – die Texte laufen auf der Leinwand, die Live-Musik gibt den Takt vor, und alle singen mit. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird einfach in den gemütlichen Gewölbekeller gewechselt.