Das 25. Heilbronner RUDELSINGEN

Das Original RUDELSINGEN kommt mit einem neuen Programm zurück nach Heilbronn ins Alte Theater.

Nach langer Pause und einem Betreiberwechsel gibt es wieder ein RUDELSINGEN im Alten Theater. Da wir nicht so viele termine im Theater Heilbronn bekommen, werden wir in Zukunft immer wieder auch im "Alten Theater" singen.

Wir singen im Stehen. Wer einen Stuhl benötigt, kann diesen gerne zubuchen. Es gibt ein begrenztes Kontingent.

Wir singen wie gewohnt gemeinsam über 2 Stunden lang die größten Hits von gestern bis heute - das wird ein Fest!