Das Rudersberger Motocross ist über die Landesgrenzen hinaus, eine der bekanntesten Motocross Veranstaltungen überhaupt. Die Seitenwagen Motocross Weltmeisterschaft zieht seit vielen Jahren ein internationales Publikum an den Königsbronnhof. Dies ist, nicht zuletzt, auf die über viele Jahre gewachsene und nahezu perfekte Organisation der Rennen und des Rahmenprogramms begründet. Denn die Zuschauer bekommen nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch viel Action rund ums Motocross geboten.

Die Rudersberger „Motocross Zelt Party“, mit Live-Musik am Freitag und Samstagabend, ist bei den Besuchern aus Nah und Fern legendär. Am Freitag heizen euch die Party Band "Himmel & Hölle" mächtig ein und am Samstagabend werden die "Wasenrocker" im Festzelt mächtig Stimmung machen!

Am Sonntagmorgen geht es dann gleich weiter beim riesen Frühschoppen - Spektakel mit Charivari (bekannt vom Cannstatter Wasen)

Zum 70-jährigen Jubiläum des MSC Wieslauftal wird es viele Highlights im Rahmenprogramm geben. Ein Riesenfeuerwerk am Freitagabend, die mega LED Wand im Festzelt, Fahrten im XXL Hubsteiger (46m) über den Startbereich der Motocross Strecke, Bungee Trampolin, Hüpfburg, Schießbude , Industriemeile usw. sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das was euch beim größten Motocross Event der Region erwartet!

Der Eintritt ins Festzelt ist an allen Tagen frei!

Die Hauptveranstaltung, das Finale der FIM Seitenwagen Motocross Weltmeisterschaft, verspricht extrem spannend zu werden. Gespann Teams aus über 10 Nationen kämpfen dabei um die Krone der Motocross Disziplin auf 3 Rädern!

Im Rahmenprogramm zeigen am Samstag die Piloten der BW Pokal Open Klasse was sie drauf haben. Hier freuen wir uns auf einige Lokalmatadoren!

Ein weiteres Highlight sind am Sonntag die Rennen zum Deutschen Junioren Meisterschaft der 250 ccm Klasse (MX2)

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag kommen beim RoC (Race of Champions) dann auch unsere Classic Cross Fans auf Ihre Kosten! Zum 60. Rudersberger Motocross präsentiert der MSC Wieslauftal die international besten Gespann Piloten aus den letzten 60 Jahren Sidecarcross. Das Starterfeld ist hochkarätig. Jede Menge nationale als auch internationale Champions stehen bei diesem Rennen am Start!

Freut euch also auf das 60. Rudersberger Motocross, vom 16. – 18.09.2022 am Königsbronnhof in Rudersberg

R A C I N G - A C T I O N - M E G A P A R T Y