Rudi Deuble liest von Peter Kurzeck "Frankfurt - Paris - Frankfurt"

Ort: BücherBar Aroma, Flachsstraße 10, 73230 Kirchheim unter Teck

Als Peter Kurzeck 2013 starb, waren fünf Bände seines autobiografisch-poetischen Romanprojekts „Das alte Jahrhundert“ erschienen. Der Roman „Frankfurt – Paris – Frankfurt“, der 2024 erscheinen wird, ist das erste vollendete Manuskript und gleichzeitig das letzte, das erscheint.

Spätsommer, bald Herbst 1977. Der Erzähler Peter und seine Freundin kommen nach Frankfurt am Main. Peter arbeitet an seinem ersten Buch. Eine Zeit der Anfänge und des Aufbruchs. Die Zeit der Schleyer-Entführung, Straßensperren, Razzien. Peter muss seinen Freund Jürgen nach Frankreich bringen. Später wollen sie ihn in Paris treffen. Grenzkontrollen, ein Gewitter, nachts der Autounfall in Meaux. Dann Paris, und der Himmel fängt an zu leuchten.

Rudi Deuble, langjähriger Lektor von Peter Kurzeck und Herausgeber, führt in Kurzecks Werk ein und stellt den Roman „Frankfurt – Paris – Frankfurt“ vor.

Um Anmeldung unter 07021/502-377 wird gebeten.