Rudolf Buchbinder

BEETHOVEN Klaviersonate C-Dur op. 2/3

BEETHOVEN Klaviersonate c-Moll op. 13 „Pathetique“

BEETHOVEN Klaviersonate G-Dur op. 14/2

BEETHOVEN Klaviersonate f-Moll op. 57 „Appassionata“

Buchbinder und Beethoven: Eine Symbiose! Beethoven, der Jubilar dieser Saison und Buchbinder, einer der bedeutendsten Beethoven-Interpreten unserer Zeit. Mit seinen Interpretationen der Werke Beethovens setzt der Wiener Pianist Maßstäbe, zeigt uns Letztgültiges. Dabei ist Buchbinder kein „Glamour-Pianist“, kein Effekthascher, sondern Alte Schule im allerbesten Sinne – seriös, technisch perfekt und einfach meisterlich!

Und so muss ein wahrhaft großer Beethoven-Interpret wohl sein. Ein Leben lang hat sich Buchbinder mit Beethoven auseinandergesetzt, hat den Geist der Wiener Klassik in sich aufgesogen, akribisch Faksimiles und Notenausgaben gesammelt – alleine von den Klaviersonaten Beethovens besitzt Buchbinder mehr als 30 Editionen. Die Sonaten Beethovens hat Buchbinder zyklisch in mehr als 40 Städten weltweit zwischen Wien, New York und Buenos Aires mit triumphalem Erfolg aufgeführt. Jetzt ist er in Mannheim live zu erleben.