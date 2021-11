Rudolf Guckelsberger liest die Weihnachtsgeschichte von Carls Dickens

Aus dem Jahre 1843 ist es eines der berühmtesten Weihnachtsmärchen der Literatur.

Gerade in einer Zeit der Egozentrik, mit Ich-AGs und iPhones, betont das Werk den Wert der Nächstenliebe und eines empathischen Umgangs miteinander. Dickens verfasste diesen Roman in der Absicht, die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Not der Armen in der Gesellschaft Englands zu lenken. Es verknüpft Phantastisches mit einem moralischen Zweck: Der herzlose Geschäftsmann und Geizhals Ebenezer Scrooge wird durch die Erscheinung wohlwollender Geister, die ihm sein Leben und seine Taten wie in einem Spiegel vorhalten, zum gütigen Menschenfreund.