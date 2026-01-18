Rudolf Meister und Alexej Gorlatch

14. Sunnisheimer Klaviertage.

Der mit dem BBC Music Award ausgezeichnete Pianist Rudolf Meister trat weltweit als Solist und Kammermusiker in den bedeutendsten Konzertsälen auf. Mit 26 Jahren wurde er als Professor an die Musikhochschule Mannheim berufen und leitet diese seit 1997 als mittlerweile dienstältester Rektor Deutschlands. Nach seinem spektakulären 1. Preis beim ARD-Musikwettbewerb und weiteren neun Preisen bei renommierten Klavierwettbewerben gehört Alexej Gorlatch zu den bedeutendsten Pianisten seiner Generation. Seine intensive Konzerttätigkeit führte ihn u.a. in die Carnegie Hall und die Berliner Philharmonie. Die beiden Ausnahmepianisten eröffnen die Sunnisheimer Klaviertage mit vierhändigen Kompositionen der Wiener Klassik und der Romantik. G. J. Vogler, Sonate F-Dur W. A. Mozart, Sonate C-Dur KV 521 M. Reger, Sechs Walzer op. 22 L. v. Beethoven, Drei Märsche op. 45 F. Schubert, Fantasie f-Moll D. 940