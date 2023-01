Sunnisheimer Klaviertage 2023

Konzerte im In- und Ausland führten den Pianisten Georg Michael Grau in die Berliner Philharmonie, die New Yorker Carnegie Hall und zu internationalen Festivals wie den BBC Proms in London.

Bei seinem Debüt-Konzert in der Stiftskirche Sunnisheim erklingen neben virtuosen Werken wie Mendelssohns "Rondo capriccioso" und Chopins b-Moll-Scherzo auch poetische Kompositionen, wie Franz Schuberts Impromtus D 899 und D 935 und von Beethoven die klassisch angelegten 32 Variationen in c-Moll.

Komplettiert wird der Abend mit dem hochromantischen "Liebestraum" von Frank Liszt und mit Chopins kraftvoller Ballade in g-Moll.

Kartenbestellung unter 06221/522-1325 oder kulturstiftung@rhein-neckar-kreis.de

www.kultur-im-kreis.net