Sunnisheimer Klaviertage 2023

Miao Huang, eine deutsche Pianistin aus Berlin mit chinesischen Wurzeln, ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Klavierwettbewerbe.

Sie spielte als Solistin in Konzerthäusern wie dem Konzerthaus Berlin, dem Gewandhaus Leipzig und der Shanghai Concert Hall.

Mit Schumanns berühmten Kinderszenen eröffnet sie ihren Klavierabend in Sinsheim, gefolgt von Chopins melancholisch-virtuosem "Andante spianato et Grande polonaise brillante". Die Variationen op. 41 von Nikolai Kapustin klingen modern, aber auch vertraut, da sie Elemente des Jazz, wie von Count Basie oder Erroll Garner kongenial mit neuer Musik verknüpfen. Die grandiosen "Bilder einer Ausstellung" von Modest Mussorsky bilden den klanglichen Höhepunkt des Abends, in denen orchestrale Klangbilder die Stiftskirche durchströmen werden.

Kartenbestellung unter 06221 522-1325 oder kulturstiftung@rhein-neckar-kreis.de

www.kultur-im-kreis.net