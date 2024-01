12. Sunnisheimer Klaviertage

Der in Köln geborene Pianist Knut Hanßen wird wegen seines wachen Spiels und seiner klaren Authentizität weithin geschätzt.

Als gefragter Musiker bereichert er die Konzertbühnen im In- und Ausland und ist Preisträger vieler internationaler Wettbewerbe. „Bürger für Beethoven“ zeichneten ihn 2021 als Träger des renommierten Beethoven-Rings aus.

In seinem Konzertprogramm „Appassionato“ präsentiert Knut Hanßen hochemotionale Werke der Klassik und Romantik. Strenge Rhythmen und betörend in den Bann ziehende Melodien, wilde Raserei und die Welt umarmende Glückseligkeit – diese Werke schöpfen aus dem vollen musikalischen, also menschlichen Leben und sind ganz persönliche Schaffensmomente, die in ihrem berührenden Ausdruck zeitlos sind.

L. v. Beethoven, Klaviersonate »Appassionata«

F. Schubert / F. Liszt, Die junge Nonne

F. Schubert / F. Liszt, Auf dem Wasser zu singen

J. Brahms, Klaviersonate f-Moll op. 5