Das irische Dark Folk/Blues-Duo RUFUS COATES & JESS SMITH ist eine einzigartige, dunkle und atmosphärische Blues/Folk-Band aus Irland, die derzeit in Berlin lebt. In Irland wurde das Album in der Irish Times bereits zum Album der Woche gewählt und sicherte sich sogar die Nummer eins der iTunes Blues-Charts. Die tiefe Stimme von Rufus Coates bildet einen schönen Kontrast zu den sanften Vocals seiner Bandkollegin Jess Smith. Die dichte Atmosphäre der Musik zieht den Hörer sofort in eine andere Welt und ist perfekt geeignet, um dem Alltag zu entfliehen. Ihre Live-Show ist eine, die man nicht verpassen sollte. Sie verspricht immer eine atmosphärische und herzliche Angelegenheit. Seit dem Umzug nach Berlin hat sich das Paar als ein Muss in der Berliner Szene etabliert und ist ausgiebig in Europa unterwegs.