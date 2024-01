Rufus und die Maus auf der Drehorgel (4+)

Ein Stück über die Suche nach Heimat und über Freundschaft

Rufus zieht als Ein-Mann-Zirkus durch die Lande und hält sich mit kleinen Zaubereien über Wasser. In seiner Drehorgel findet er eine blinde Passagierin: Die Zirkusmaus Tilly ist auf der Suche nach ihrer Heimat, ohne aber wirklich zu wissen, was das ist. Die beiden begeben sich auf die Suche: Was ist Heimat oder wo? Oder ist Heimat da, wo ich bin? Ist Flucht weg von der Heimat oder in die neue Heimat? Eine bezaubernde Zirkusgeschichte über die Suche nach Heimat und über die Freundschaft zweier Reisenden, umgesetzt mit viel Humor und Musik, die Kindern einen fantasievollen und behutsamen Zugang zu dem Thema ermöglicht.