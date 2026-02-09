Ruhe im Kopf - Umgang mit Grübeleien und negativen Gedanken

VHS Leonberg Neuköllner Str. 3, 71229 Leonberg

Wie stoppen wir unser Gedankenkarussell und befreien uns aus negativen Gedanken?

An diesem Abend lernen Sie, wie es Ihnen besser gelingt, aus Sorgenschleifen auszusteigen und Ihren Geist zur Ruhe zu bringen. Außerdem geht es darum, wie wir mehr Kontrolle über unsere Gedanken erlangen und uns von negativen Gedanken bewusst distanzieren können. Denn erstens sind unsere Gedanken längst nicht immer wahr, und zweitens sollten sie uns dienen und nicht umgekehrt.

Vorträge & Lesungen
