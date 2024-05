Ruhestand - und dann? "Von der Pflicht zur Kür"

Wenn die Zeit des aktiven Berufslebens zuende geht, ergeben sich neue Freiräume. Mit dem Eintritt in den Ruhestand beginnt eine neue Lebensphase, die Dank steigender Lebenserwartung immer länger dauert.

Eine Lebensphase in selbstbestimmter Freiheit, die frühere Generationen kaum so kannten. Diese Freiheit will vorbereitet und gestaltet werden.

Wer für den Ruhestand erfüllende Betätigungsfelder sucht ist eingeladen, sich dazu neue Impulse geben zu lassen. Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die auch nach dem Berufsleben kreativ ihre Erfahrungen einbringen, die Verantwortung für sich und andere übernehmen, die sich sozial, kulturell oder ökologisch engagieren.