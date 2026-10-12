Rukelie, der Ausnahmeboxer

In den 1920er und 1930er Jahren gehörte der Hannoveraner und Sinto Johann „Rukelie“ Trollmann zu den talentiertesten Boxern Deutschlands.

Sein Stil war außergewöhnlich und spektakulär. Leichtfüßig und elegant tanzte er seine Gegner aus. Bald holte er die ersten regionalen Meistertitel im Mittel- und Halbschwergewicht. 1929 wechselte Rukelie ins Profilager. Die Fanschar wuchs. Auch der Boxfan Bertolt Brecht gehörte zu den Zuschauern.