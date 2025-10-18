Neufundland – die wilde Schönheit im Atlantik - liegt am äußersten Ende Nordamerikas. Den Namen der Insel an der kanadischen Ostküste verbinden die meisten mit Einsamkeit, Wildnis, Abenteuer ….

Auch die Folkmusik spielt eine große Rolle auf der Insel - zwar eindeutig keltisch und von der Seefahrt geprägt, hat sie dennoch einen eigenen, erkennbaren Stil – so wie die aus Neufundland stammende Folk-Band Rum Ragged, die im Oktober 2025 ihre erste große Europa-Tournee startet. Mit einer einzigartigen Interpretation der ostkanadischen Folkmusik von Neufundland begeistern Aaron Collis, Mark Manning, Colin Grant und Zack Nash ihr Publikum mit Bouzouki, Fiddle, Bodhran, Banjo, Gitarre und Knopfakkordeon sowie mehrstimmig gesungenen Liedern über das Meer und das Leben auf der Insel. Ihre ehrliche und lebendige Darbietung, die Tradition und Moderne gekonnt verbindet, hat ihnen bereits eine Nominierung für den JUNO Award eingebracht.

Rum Ragged ist weit mehr als eine gewöhnliche Folkband - sie ist ein authentisches Produkt der reichen musikalischen Tradition Kanadas und insbesondere Neufundlands. Ihre mitreißende Live-Show, geprägt von markanten Gesangsharmonien, beeindruckender Musikalität und fesselndem Geschichtenerzählen, macht sie zu einem Publikumsliebling. Erleben Sie Rum Ragged auf ihrer Europa-Tournee und lassen Sie sich von der unverwechselbaren neufundländischen Folklore verzaubern