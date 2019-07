Rumba de Bodas

Diese sinnlichen, himmlischen Musikenthusiasten haben sich auf eine Mission begeben - eine große Party zu veranstalten! Ihr hochtouriger Latin-Funk-Mix bewegt sich zwischen Disco-musik und Ska, getragen durch die ungenierte Seele des Punks und einem sich immer wieder veränderndem musikalischen Ansatz.

Musizierten sie anfangs noch als eher loses Musikerkollektiv in den Straßen Bolognas, haben sie sich mittlerweile zu einem international bekannten Phänomen entwickelt, das auf Fes-tivals in der ganzen Welt auftritt. Ob auf den großen Jazz-festivals von Montreaux bis nach Edinburgh, auf Touren von Schweden bis nach Sizilien, überall begeistert die Band mit ihrem unverkennbaren Stil und ihrem Spaß an der Musik eine stetig wachsende und begeisterte Fangemeinde.

Obwohl Sängerin Rachel Doe fast ausschließlich in Englisch singt, ist ihr drittes Album „Superpower‘‘ aus dem Jahr 2018 ein Werk, auf dem nicht davor zurückgescheut wird, geogra-phische oder zeitliche Grenzen zu überschreiten.

Die einzige Konstante dieses Albums, das nur so strotzt vor plötzlichen und unerwarteten Richtungswechseln, ist eine überwältigende Energie, die zeigt, dass der größte Anspruch dieser Band ist, ihr Publikum dazu zu bringen, sich die Füße wund zu tanzen!