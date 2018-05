Rummelsnuff & Asbach (Live)

- Singer-Songwriter, Elektropunk -

Unter der Schiffermütze ist der Kopf kahl. Die Träger des weißen, gerippten Unterhemdes liegen gespannt über dem monströsen Brustkorb und den muskelbepackten Schultern. Winkelt Roger Baptist die Arme an, türmt sich der Bizeps zum Hügel auf. Wie bei Popeye, wenn er kraftspendenden Spinat isst. Köpfe drehen sich um, sobald er sich durch die Kneipe schiebt. Es wird getuschelt. Was mag dieser kompakte Typ wohl machen? Zuhälter in Hamburg? Nein. Der 51-jährige Kraftsportler ist kein Zuhälter. Eher ein Aufschließer. Im Berliner Berghain, dem Aushängeschild der deutschen Technoklubszene, gewährt oder verwehrt er als Türsteher Einlass nach geheimen Regeln. Aber vor allem ist er als Rummelsnuff, der singende Seemann und Erfinder „derber Strommusik“, bekannt. Was unter diesem Genre zu verstehen ist, lässt er offen. „Die Menschen, vor allem Musikjournalisten, brauchen immer eine Schublade, in die sie Musik stecken können. Deshalb habe ich die derbe Strommusik erfunden,“ erklärt er mit seiner rauen und voluminösen Stimme. Die einzige Schublade, die der Käpt’n, wie er auch genannt wird, mag, ist die des Seemanns. Das ist seine Rolle. Sie ist mit ihm verwachsen. Sie steckt in ihm und bricht sich in der Musik ihre Bahn. „In meinen Liedern drängt der innere Seemann nach draußen. Das Meer dient mir zur Darstellung von Gefühlen, zur poetischen Aufarbeitung von Geschichten, die untergegangen sind".

Line-Up:

· Käpt'n Rummelsnuff & Maat Asbach

· Support & Afterparty w/ DJ Tollschock