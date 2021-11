2001 gründete Christine Kümmel das Theater aus dem Köfferchen als Ein-Frau-Theater und fand 2002 in den Räumen der ehemaligen Märchengrotte in der VHS Herrenberg als professionelle Puppenspielerin eine feste Spielstätte. Heute, während des Weihnachtsmarktes, ist sie, wie schon 2018, in der Zehntscheuer Entringen.

Weihnachtszeit: Märchenzeit! Rumpelstilzchen: Frei erzählt und gespielt nach dem bekannten Grimm´schen Märchen. Mit einem kleinen Handkoffer, feingearbeiteten Figuren und einer ausdrucksstarken Stimme entführt die Spielerin die Zuschauer in die Welt der Märchen.

Termin Samstag, den 04.12.2021 15:00 – 15:40 Uhr

Ort während des Weihnachtsmarktes in der Zehntscheuer in Entringen

Kosten 6 € Teilnehmer Für Groß und Klein ab drei Jahren. Bitte keine Kinder unter drei Jahren mitbringen, danke!

Leitung Theater aus dem Köfferchen Herrenberg: Christine Kümmel

Kooperation mit dem Förderverein Zehntscheuer Entringen e. V.

Anmeldung ohne Anmeldung

Kasse öffnet um 14:45 Uhr (Achtung: Zuschauerzahl auf 90 Personen begrenzt)