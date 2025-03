Rumpelstilzchen (Für Kinder ab 2,5 Jahren) ein Märchen der Gebrüder Grimm im Originaltext Auch beim zweiten Märchen der Spinnerinnen-Reihe steht das Spinnrad im Mittelpunkt der Geschichte: Die schöne Müllerin soll Stroh zu Gold spinnen, aber wie? Zum Glück gibt es da ein Männlein, das weiß, wie es geht. Aber es hilft der Müllerin nicht umsonst...

Es spiel: Miriam Helfferich vom Figurentheater Martinshof 11.

