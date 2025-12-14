Rumpelstilzchen

Nach dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm. erzählt mit Lebensgroßen Puppen von einem Lebensgroßen Erzähler

Der Müller ist ein Großmaul: Er kann alles, kennt Gott und die Welt – und seine Tochter soll sogar Stroh zu Gold spinnen können. Zumindest prahlt er damit beim König... Der wird neugierig: »Schick deine Tochter zu mir ins Schloss! Schafft sie’s, ist es gut; schafft sie’s nicht, muss sie sterben.« »Ich kann das doch gar nicht!«, jammert die Müllerstochter. »Nun musst du da durch«, meint der Müller. Im Schloss, ganz verzweifelt, erscheint ein Männlein. Es bietet Hilfe an – doch nichts auf dieser Welt ist umsonst. Ob die Müllerstochter gerettet wird, erfahrt ihr im Theatersaal.