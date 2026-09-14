Puppenspieler Veit Utz Bross präsentiert im Gewölbekeller seines Theaters unterm Regenbogen am Waiblinger Marktplatz sein neuestes Stück: Rumpelstilzchen.
Info
Theater unterm Regenbogen Lange Str. 32, 71332 Waiblingen
Theater & Bühne
Premiere
Theater unterm Regenbogen Lange Str. 32, 71332 Waiblingen
Puppenspieler Veit Utz Bross präsentiert im Gewölbekeller seines Theaters unterm Regenbogen am Waiblinger Marktplatz sein neuestes Stück: Rumpelstilzchen.
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