Rund um den Globus - Was hören wir auf unserer Weltreise...?
Das Jahreskonzert des Musikvereins findet am Samstag, 15 November im Esslinger Neckar Forum statt.
Begleiten Sie unsere MVW-Orchester Bläserbande, Jugendorchester und das Orchester, sowie die ES Bänd, das Kooperationsorchester für Erwachsene der Musikvereine Liebersbronn, Wäldenbronn und der Stadtkapelle Esslingen.
Aus dem Konzertprogramm:
ASIEN THE OLYMPIC SPIRIT | John Williams
AFRIKA ADEBARS REISE – Der Weg der Störche | Markus Götz
SPANIEN FIESTA! | Fritz Neuböck
ALPEN ALPENWELT | Anton Ulbrich
IRLAND IRISH DREAM | Kurt Gäble
AMERIKA CHICAGO FESTIVAL | Markus Götz
WELTMEERE SANTIANO – Rock von der Küste | Arr.: Hans-Joachim Rogoll
AFRIKA/ASIEN RHYTHM OF THE WORLD | Markus Götz
ENGLAND LAND OF HOPE AND GLORY | Sir Edward Elgar