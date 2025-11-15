Rund um den Globus - Was hören wir auf unserer Weltreise...?

Das Jahreskonzert des Musikvereins findet am Samstag, 15 November im Esslinger Neckar Forum statt.

Begleiten Sie unsere MVW-Orchester Bläserbande, Jugendorchester und das Orchester, sowie die ES Bänd, das Kooperationsorchester für Erwachsene der Musikvereine Liebersbronn, Wäldenbronn und der Stadtkapelle Esslingen.

Aus dem Konzertprogramm:

ASIEN THE OLYMPIC SPIRIT | John Williams

AFRIKA ADEBARS REISE – Der Weg der Störche | Markus Götz

SPANIEN FIESTA! | Fritz Neuböck

ALPEN ALPENWELT | Anton Ulbrich

IRLAND IRISH DREAM | Kurt Gäble

AMERIKA CHICAGO FESTIVAL | Markus Götz

WELTMEERE SANTIANO – Rock von der Küste | Arr.: Hans-Joachim Rogoll

AFRIKA/ASIEN RHYTHM OF THE WORLD | Markus Götz

ENGLAND LAND OF HOPE AND GLORY | Sir Edward Elgar