Rund um die Berglen

Fahren Sie mit dem ADFC Schorndorf über die Berge bis nach Waiblingen und zurück.

Es geht auf dem Wieslaufradweg bis zum Rudersberger Teilort Asperglen, über Vorderweißbuch und Necklinsberg nach Berglen-Oppelsbohm, über Winnenden und Schwaikheim hinunter zur Remsmündung nach Neckarrems , remsaufwärts bis Waiblingen. Zurück nach Schorndorf geht's über den Remstalweg.

Möglichkeiten zur Einkehr bestehen in Winnenden und bei schönem Wetter in der Schwaneninsel in Waiblingen.

Treffpunkt: 08:30, Schorndorfer Bahnhof

Tagestour, 60 km, Schwierigkeit ** , 250 Höhenmeter

Verpflegung: Einkehr unterwegs

Anmeldung obligatorisch beim Tourenleiter