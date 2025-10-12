Rund ums Kind Kleidermarkt

Hierbei wird alles Rund ums Kind wie Kleidung von den Größen 50- 176, Spielzeug, Baby-/Kinderzubehör, Fahrzeuge und Umstandsmode angeboten.

Es handelt sich um einen Kommissions- Basar, die Kleidung ist nach Größen sortiert.

Schwangeren Einlass ist um 13:15 Uhr mit max. 2 Begleitpersonen + Nachweis durch den Mutterpass

Regulärer Einlass ab 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Zudem wird für das leibliche Wohl gesorgt Kaffee und Kuchen, sowie Herzhaftes.

Info Näheres und Anmeldung zum Verkauf per E-Mail an kleiderbasar.gailenkirchen@gmail.com.