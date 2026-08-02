Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagein Bad Mergentheim lesen Autor:innen aus der Region in Läden – und im Burger-Haus!

Ladengeschäft wird Lesebühne! Nämlich rund ums Münster, wo sich Autor:innen aus der Region einen Samstag lang vorstellen:

Martin Bartholme liest in der Boutique Changes aus seinem Roman Der Sommer, in dem wir uns verloren (14:30 Uhr); Ulrich Hefner und Uwe Klausner plaudern bei Optik Werz über das Geheimnis eines guten Krimis (15:30 Uhr); der Weinexperte Jochen S. Ruthardt stellt bei 42qm seinen Leitfaden für Weingenießer und solche, die es werden möchten vor (16:30 Uhr); Maike Trentin-Meyer und Ulrich Rüdenauer erzählen und lesen im Burger-Haus – extra geöffnet! – von Eduard Mörike, der gegenüber wohnte (17:30 Uhr); mit Axel Dittrich und der englischen Königsfamilie geht es nach Venedig – natürlich im Eiscafé Venezia (18:30 Uhr); und Hannah Häffner liest in der Buchhandlung Moritz und Lux aus ihrem Debütroman Die Riesinnen, der aus dem Stand zum Bestseller wurde (19:30 Uhr).

Ab 14:00 Uhr und in den Pausen gibt es Getränke vom Eiscafé Cortina und Live-Musik auf dem Gänsmarkt.

In Kooperation mit Changes by Anna Baus, Optik Werz, dem 42qm Concept Store, dem Eiscafé Venezia, der Buchhandlung Moritz und Lux und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels Baden-Württemberg.