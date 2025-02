Rundumschutz garantiert – Wie die Natur verpackt

Von der kleinsten Zelle bis zum Planeten Erde: Die Natur verpackt alles. Seit Jahrmillionen arbeitet sie schon als Verpackungsdesignerin mit unterschiedlichsten Materialien und großem Erfolg. Betrachtet man ein Ei oder öffnet eine Banane wird man schnell feststellen, dass natürliche Verpackungen den industriell gefertigten recht ähnlich sind. Auch sie schützen, stabilisieren, informieren und locken an, selbst Aufreißhilfen lassen sich entdecken. Doch von der Natur gefertigte Hüllen können noch mehr: Sie wachsen mit und erlauben dabei gleichzeitig den Austausch mit der Umwelt, was besonders wichtig wird, wenn das Packgut lebendig ist. Selbst platzsparende Falttechniken beherrscht sie, um möglichst wenig Verpackungsmaterial produzieren zu müssen. Faltanleitungen dazu geben unsere Blütenpflanzen. Doch eigentlich muss die Natur ein Zuviel an Verpackung nicht fürchten, denn dank ihres ausgeklügelten Kreislaufsystems werden gebrauchte Verpackungsstoffe bei ihr komplett wiederverwertet.