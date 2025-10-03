Am 3. und 4. Oktober verwandeln wir das Stadion in Leutershausen in eine Bühne voller Laufspaß, Nervenkitzel und Gemeinschaft!

Was einst als legendäre Running Gags Biermeile begann, wächst in diesem Jahr zu einem echten Track Festival für alle, die das Laufen genauso lieben wie wir!

Wir starten das Wochenende mit einem Staffellauf, bei dem jede:r mitmachen kann! Egal ob jung oder alt, fit oder unfit – Teams aus 2 bis 6 Personen haben 30 Minuten Zeit, um so viele Runden wie möglich zu laufen. Das Team mit den meisten Runden gewinnt!

Direkt im Anschluss folgt ein echtes Highlight. Im Elite-Ausscheidungsrennen treten Top-Athlet:innen, darunter Florian Bremm, gegeneinander an und laufen so lange, bis nur noch eine Person übrig ist.

Was wäre das Running Gags Track Festival ohne die legendäre Biermeile? Tretet entweder solo oder als 2er-Staffel an. Vier Runden, vier (alkoholfreie) Bier – und das so schnell wie möglich.

Mehr Informationen sowie die Anmeldung ist auf unserer Website zu finden.

Wir freuen uns auf euch!