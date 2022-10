Running mit Dr. Melanie Leibold

Ausdauer und Kraft trainieren beim Running auf dem Trimm-Dich-Pfad: Wir joggen gemeinsam die 4 km lange Runde mit insgesamt 13 Stationen, die unsere Kraft und Beweglichkeit fördern.

Du solltest bereits 5 km am Stück in 30-40 Minuten joggen können. Unsere Pace wird dementsprechend ca. 6 Min/km sein. Auch wenn wir nicht alle genau gleich schnell laufen, finden wir uns an den Stationen immer wieder zusammen. Durch verschiedene Level an den Stationen kannst du zudem die Übungen deinem Fitnessgrad anpassen. So kann jeder mit Spaß in der Gruppe trainieren und sich trotzdem individuell herausfordern.

Der Kurs wird für bis zu 15 Personen angeboten. Du benötigst für den Kurs nicht mehr als deine eigene Laufbekleidung und Laufschuhe sowie ausreichend zu trinken. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Sattel Heilbronn.

