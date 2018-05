Nach 45 Jahren im Musikbusiness kündigen die schottischen Celtic-Rocker Runrig ihren Abschied an und bereiten sich darauf vor, den Vorhang über das fallen zu lassen, was man eine absolute Ausnahmekarriere nennen kann.

Aber bevor sie sich ein letztes Mal verbeugen, will die Band noch einmal so richtig feiern! Die Tour soll eine Feier der außerordentlichen Erfolge der Band der letzten 45 Jahre werden und gleichzeitig ein Dankeschön sein an all ihre Fans, die Runrig mit ungeheurem Enthusiasmus und einer fantastischen Treue über die Jahrzehnte begleitet haben.