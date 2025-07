Rush Hour im Kowa Garden

Rush Hour: wo fernöstliche Finesse auf globalen Deep-Tech-Minimal trifft, wo kalkuliertes Risiko in kompromisslosen Rave kippt. Zum neunten Mal bringen Asmara, Estema und Alvin Kyer ihre Spannung auf Betriebstemperatur. Für den August stoßen Artslaves dazu – zwei italienische Brüder im Beat, versiert am Druck. Die High-Speed-BROS schalten einen Gang hoch, zwischen treibendem Puls und schwebender Präzision entsteht ein feinjustierter Ritt durchs elektronische Micro-Warehouse. Alles fließt. Alles zieht. Die einzige Rush Hour in Stuttgart: kein Stau, kein Standgas.

Line-up

Artslaves

Alvin Kyer

Asmara & Estema