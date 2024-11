Rush Hour w/ Tomi & Kesh / Alvin Kyer / Asmara & Estema

Line-up

Tomi & Kesh

Asmara & Estema

Alvin Kyer

Während der Nikolaus noch in der Stuttgarter Rush Hour feststeckt, setzt die 2024 gelaunchte Eventreihe Rush Hour zu Jahresendzerfetzung an. Sinnbildlich repräsentiert sie die nächste Ära im Kowalski, ein Jahr mit vielen neuen motivierten Antreibern, Hosts und DJs. Bei der Rush Hour, powered by Asmara, Estema und Alvin Kyer, trifft fernöstliche Eleganz auf den globalen Minimal-Deep-Tech-Sound, waghalsige Stunts treffen auf Rave-Hedonismus: Die Manege für die Eventreihe Rush Hour ist zum fünften Mal angerichtet, dieses Mal zocken die beiden Stuttgarter Globetrotter Tomi & Kesh mit dem Gastgeber-Trio. Es geht also hart in unserem elektronischen Micro-Warehouse. Die einzige Stuttgarter Rush Hour ohne Stau und Stillstand.