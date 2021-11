Russische Weihnacht

Regelmäßig erfüllen die vielen Stimmen des Moskauer Kathedralchores die berühmten Konzertsäle Europas, Asiens und Amerikas. Ist es die reine Kraft der Stimmen, die Faszination der russischen Tradition, die Einmaligkeit des Repertoires, die das Publikum in Bann zieht? Die exzellenten Stimmen des Chores vermitteln ein Wunderwerk an Harmonie und Klang, verbinden ursprüngliche Innigkeit mit altrussischen Weisen und Erzählungen. Gebildet aus Mitgliedern der renommierten Moskauer Chorkunst-Akademie, rühmt sich der Chor, der zu den besten in Russland gehört, über die tiefsten Bässe der Welt zu verfügen. Diese extreme Stimmlage ist äußerst selten und wird insbesondere in der russischen Sakralmusik bis heute kultiviert.

In dem Konzert wenige Tage vor Heiligabend erklingen russische Hymnen zum Weihnachtsfest und Choräle der russisch-orthodoxen Liturgie sowie Chormusik bedeutender russischer Komponisten. Man muss nicht unbedingt in den Riten der orthodoxen Kirche bewandert sein, um die Ausdrucksfülle und weit schwingende Intensität dieser geistlichen russischen Musik auf sich wirken zu lassen. Im Forum am Schlosspark stimmt dieses einmalige Klangerlebnis in berührender Weise auf die Festtage ein.

Chormusik von Pjotr I. Tschaikowskij, Sergej Rachmaninow u. a.

Traditionelle russische Lieder zur Weihnacht

Moskauer Kathedralchor

Nikolay Azarov Leitung