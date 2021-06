Hessisches Staatsballett

Igor Strawinskys »Le sacre du printemps« stellt eines der Skandalstücke in der europäischen Tanzgeschichte dar.

Das Hessische Staatsballett nimmt sich des Stoffes rund um das heidnische Ritual des »Frühlingsopfers« in einem Doppelabend an, wobei der moderne Blick auf das archaische Thema zum Motor beider Arbeiten wird. Im ersten Teil mit dem Titel 29 May 1913 setzt sich der aus Puerto Rico stammende Choreograf Bryan Arias in einem Auftragswerk mit dem skandalumwitterten Ereignis der Pariser Uraufführung in der choreografischen Version von Vaslav Nijinsky auseinander. Dabei befragt Arias nicht nur die Perspektive des historischen Zuschauers, sondern entwickelt zugleich einen multidisziplinären Blick auf die Konditionen unserer Kulturreflexion.

Edward Clug schuf demgegenüber mit seiner 2012 in Maribor uraufgeführten Choreografie eine feinsinnige Symbiose von archaischer Grundthematik und hypnotischer Hingabe des Tanzes an die Musik. In dieser von Publikum wie Kritik gleichermaßen gefeierten Werkinterpretation schwingt neben dem bewussten Umgang mit Tradition gleichzeitig eine Reflexion der vielschichtigen Rezeptionsgeschichte des Stoffes mit.

Das Hessische Staatsballett wurde für Bryan Arias' »29 May 1913« mit dem FAUST-Theaterpreis 2020 ausgezeichnet.