Russland ist das größte Land der Welt, so groß und so vielseitig wie Südamerika. In diesem Vortrag geht es nicht nur um eindrucksvolle Bilder wunderschöner Landschaften, prachtvoller Architektur und der vielfältigen Kulturen Russlands. Ein Land, das der Besucher lieben wird. Neben dem unterhaltsamen Reisebericht vermittelt der Vortragende "im Vorbeifahren" auch das historisch-strategische Hintergrundwissen, die russische Politik wesentlich besser zu verstehen. Kartenvorverkauf und weitere Infos: www.DieWeltErfahren.de