Russudan Nach längerer Zeit wird die Komponistin, Sängerin und Pianistin Russudan Meipariani wieder mit einem Soloprogramm im Theater hinterm Scheuerntor auftreten.

Wie an einer Landkarte entlang führt sie das Publikum von alten Kompositionen aus "Lieder aus einer Insel", "Night Songs from an old City" ...bis zu neueren und neuesten Kompositionen. Dabei bilden Improvisationen die Zwischenstationen. So entsteht ein faszinierender Bogen aus schon länger existierenden, aber auch aus im Moment entstehenden Klängen.