Rusty Move

Un-/plugged Musik die zum Tanzen, Mitgrooven oder einfach nur zum Zuhören einlädt.

Die Songauswahl reicht von absoluten Klassikern aus Pop und Rock bis zu aktuellen deutschen und englischen Titeln, sowie mitreißenden Eigenkompositionen. Das Duo bestehend aus Rainer Schulz (Saxophon) und Kai Karle (Gitarre und Gesang) ist seit über 20 Jahren gemeinsam und in den unterschiedlichsten Formationen live unterwegs. Die Musiker verstehen es das Publikum als Teil der Band zu integrieren und so den Spass an der Musik unmittelbar zu transportieren – „keep the groove!!!“.