Musik, die zum Tanzen, Mitgrooven oder einfach nur zum Zuhören einlädt – der Anspruch des Duos RUSTY MOVE aus Mosbach ist so weit wie seine Songauswahl breit gefächert.

Seine Mission am Offenauer Neckarstrand: Die Zuhörer entspannt in den Feierabend und die großen Ferien bringen. Ihren Klangkoffer haben die beiden Musiker entsprechend vollgepackt. Aktuelles, Oldies, Neue Deutsche Welle, Rock- und Pop- Klassiker, groovige Rhythmen sowie Bekanntes und Interessantes aus der Sparte mitreißende Eigenkompositionen liegen fein sortiert von AC/DC über die Blues Brother und James Blunt, die Ärzte und Toten Hosen, Peter Frampton, Marius Müller Westernhagen, den Sportfreunden Stiller und der Spider Murphy Gang, Marius Müller Westernhagen und U2 und hübsch harmonisch nebeneinander. Und wer’s nicht glaubt, kann sich vor dem Konzertabend am Offenauer Neckarstrand selbst ein Hörbild machen im Internet über die Links auf der Homepage von RUSTY MOVE. Rainer Schulz (Saxophon) und Kai Karle (Gitarre und Gesang), sind seit über 25 Jahren gemeinsam und in den unterschiedlichsten Formationen live unterwegs. Die Musiker verstehen es, das Publikum als Teil der Band zu integrieren und so den Spaß an der Musik unmittelbar zu transportieren – von wegen eingerostet, „keep the groove!!!