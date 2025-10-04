Rusty Stone – Blues & Handmade Music

Rusty Stone – authentischer Folk-Blues-Künstler – ist allein mit seiner gewaltigen Stimme, Gitarren und Effektgeräten ausgerüstet unterwegs und seine Musik (Fingerpicking und Bottleneckspiel) ist gewürzt mit Country, Folk, Blues, Rock’n’Roll und Americana.

Eigene Songs und ausgesuchte Coverversionen von alten Bluesmeistern und Songwritern bekommt der Besucher in einem abwechslungsreichen Konzert zu hören.

Aktuell präsentiert sie ihr neues Album „Praise“, eingespielt mit einem hochkarätig besetzten Quartett: dem vielfach ausgezeichneten Saxophonisten Konstantin Herleinsberger, dem erfahrenen US-Bassisten Paul Imm (bekannt durch Tourneen mit Lee Konitz und Rosemary Clooney) und dem virtuosen, aufstrebenden brasilianischen Drummer Rafael Müller.

Osters Musik lebt von einer tiefen Emotionalität und einer spürbaren spirituellen Ebene. Ihr feinsinniges Klavierspiel und ihre warme, klangvolle Stimme verleihen den Kompositionen eine besondere Tiefe und Leuchtkraft.

Ihr musikalischer Ausdruck ist tief in der Jazztradition verwurzelt und zugleich offen für neue Wege. Jazz, Klassik und Gospel fließen zusammen mit Einflüssen brasilianischer Musik zu einem Klangbild, das vielschichtig, persönlich und voller Wärme ist. Sophia Osters Musik ist facettenreich, farbenfroh, kraftvoll und zugleich zart – getragen von künstlerischer Hingabe, spürbarer Echtheit und musikalischer Vision.