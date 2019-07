Rusty Stone, authentischer Folk-Blues-Künstler, unterwegs mit Akustik- und Resonatorgitarre, Harp und rauchiger Stimme. Seine Musik (Fingerpicking und Bottleneckspiel) verbindet Genres wie Country, Folk, Blues, Rock'n'Roll, Americana und Rock.

Neben eigenen Songs widmet er sich seinen musikalischen Wurzeln: der Tradition des Country Blues. Lightnin' Hopkins, Mississippi John Hurt und Robert Johnson prägten seinen Stil, der zu seinem Markenzeichen wurde. Rusty Stone spielt intensiven, glaubwürdigen Blues und erzählt kleine Geschichten, die das Leben geschrieben hat. Handmade (Blues-)Music at is best: Rusty Stone - Live and Alone!