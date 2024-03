Mystic Moments - Ob Rocksongs, Popklänge oder Tangomusik in ihrer neuen Live – Cellomusik – Video – Show ist für einen abwechslungsreichen Hörgenuss mit stimmungsvoller Videoperformance gesorgt. Ruth Maria Rossel erzählt musikalisch eine gefühlvolle, tragische, sowie auch humorvolle und spannende Geschichte und schlägt hier gekonnt den Bogen von lyrischen Melodien gespielt mit ihrem (Holz) Cello zu rockigen, orchestralen oder poppigen Songs mit dem Elektrocello! Nominiert für die Nomination Entry List des 63. Grammy in der Kategorie „Best Instrumental Album”, ausgezeichnet mit der Gold Medaille des internationalen Global Music Awards 2020 für ihr Album „Back2TheRuth“ in der Katagorie Kreativität und Originalität, sowie Preisträgerin des 38. Deutschen- Pop- und Rock- Preises in der Kategorie „Bestes Musikvideo“ und „Bester Instrumentalsolist“ begeistert Ruth Maria Rossel ihr Publikum weiter mit immer neuen musikalischen und auch visuellen Ideen! 2021 wurde sie mit der Gold Medaille für den „Best Song Classical“ bei den Internationalen Akademia Music Awards ausgezeichnet. 2023 war sie Grand Award Winner in der Kategorie „Pop Music Video“ mit ihrem Video „Intrusion“.

Einlass 19.30 Uhr

Beginn 20.30 Uhr