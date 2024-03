Eleanor Shanley & Mike Hanrahan

Eine Pubsession in Irland, eine junge Frau, schon damals leidenschaftliche Sängerin, nimmt teil. Ungezwungen und spontan ist die Atmosphäre, wie das eben so ist bei Sessions in irischen Pubs. Zwei Musiker sind im Publikum, die zu diesem Zeitpunkt bereits Stars inmitten der irischen Folkszene sind – Frankie Gavin und Alec Finn von der irischen Spitzenformation „De Danann“. Dolores Keane und Mary Black waren seinerzeit abwechselnd die Sängerinnen dieser Band. Eleanor Shanley hätte nie vermutet, dass dieser Abend ihr Leben verändern und sie alsbald, als Nachfolgerin der beiden bekannten Sängerinnen, mit „De Danann“ eine Profikarriere starten würde.

Das ist nun schon etliche Jahre und viele weitere Projekte her. Eines der erfolgreichsten war zweifellos die Zusammenarbeit mit Ronnie Drew von den „Dubliners“, mit dem sie seinerzeit auch durch Deutschland tourte.

Mike Hanrahan war damals ebenfalls mit auf Tour und arbeitete auch sonst immer wieder mit Ronnie Drew. Vor allem aber ist der Songwriter, Gitarrist und Sänger der Folkgemeinde als langjähriges Mitglied der legendären irischen Folkband „Stockton's Wing“ bekannt und durch die Zusammenarbeit mit Musikern wie Finbar Furey und Leslie Dowdall. Nun möchten Eleanor & Mike als Duo auf Deutschland-Tour gehen. Dabei werden die beiden einige der typischen Ronnie Drew Songs zum Besten geben, auch unvergessliche Duette, die der „Dubliners“-Sänger mit Eleanor gesungen hat. Darüber hinaus werden sie aber auch eigene Lieder spielen. Und natürlich darf die ein oder andere Geschichte nicht fehlen. Auf einen wundervollen musikalischen Abend darf man gespannt sein.

Einlass 19.30 Uhr

Beginn 20.30 Uhr