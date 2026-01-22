Ruth Sabadino & Band feat. Werner Acker

„Funky Flowers“.

Das neue Programm der Stuttgarter Saxophonistin und Sängerin, ist ein musikalisch farbenfroher Mix aus eigenen und geliehenen Songs, mit deutschen und englischen Texten, erfrischend groovig und viel Freiraum für solistische Ausflüge der hochkarätigen Besetzung. Dabei ist die Tonart eindeutig weiblich, einfühlsam und stark zugleich!

​Mit von der Partie ist eine brillante Band: Werner Acker, gehört zu den begehrtesten Gitarristen der dt. Jazzszene und ist als Solist und Sideman international unterwegs.

​Die Rhythmusgruppe Kurt Holzkämper (b) und Christoph Sabadino (dr) ist ein seit Jahren eingespieltes „Dream Team“! Ihr beatbetontes Spiel ist derart „tight“, dass zwischen Stick und Saite kein Staubkörnchen Platz hat. In Kombination mit packenden Gitarren Riffs und genialen Soli von Werner Acker, bilden sie eine perfekte Basis für Ruth´s Sax – und das hat´s ! Ihr knackiges Tenor hat Soul und geht direkt unter die Haut. In Verbindung mit ihrer klaren Gesangstimme und unterhaltsamen Moderationen findet sie zu einer ganz eigenen Sprache.

​Mit „ Funky Flowers“ gelingt ein eleganter Spagat zwischen relaxtem Funk-Jazz, einem unerhört treibenden BackBeat Swing, transparent schwebenden Klängen und originellen Arrangements & Eigenkompositionen. Brandneu erschienen ist ausserdem die gleichnamige CD, die vom Land Baden-Württemberg ausgewählt und gefördert wurde.

​Ruth Sabadino: Saxophon /Gesang

Werner Acker: Gitarre

Kurt Holzkämper: Kontrabass

Christoph Sabadino: Schlagzeug

Webseite & Hörbeispiele:

https://www.ruthsabadino.de

https://www.youtube.com/watch?v=9CYkeZ5Gsew

https://www.youtube.com/watch?v=AW6exceJc34

https://www.youtube.com/watch?v=g0gaJf6D8RA

Karten: 18 €, ermäßigt 16 € (Mitglieder, Studierende, Schüler*innen, Schwerbehinderte)

Hinweis: Vorbestellte Karten müssen bis 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn abgeholt werden.