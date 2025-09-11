Ryan Davis & the Roadhouse Band

Mit seinem wortreichen Überlängen-Folk gehört der Songwriter Ryan Davis schon seit einiger Zeit zur Speerspitze eines neuen lyrischen Americana-Sounds.

Sowohl neue Stimmen des alternativen US-Folks wie MJ Lenderman als auch Veteranen geraten regelrecht ins Schwärmen, wenn sie von Davis’ Qualitäten als Songwriter berichten. So bezeichnete etwa Bill Callahan seine Musik als „sound of someone bearing a torch“. Gemeint ist damit die Fackel jenes idiosynkratischen amerikanischen Songwritings, wie sie einst nur Ausnahmekünstler wie John Prine oder David Berman hochzuhalten vermochten.

Trotzdem blieb Davis, der seine Musik lange unter dem Bandnamen State Champion veröffentlichte, zunächst nur einem eingeschworenen Nischenpublikum bekannt. Erst mit seinem Debüt, das er 2023 unter eigenem Namen veröffentlichte, erhielt er die Aufmerksamkeit eines breiteren Publikums. Vieles spricht dafür, dass ihm mit dem Nachfolger „New Threats From The Soul“, der im Sommer dieses Jahres erscheint, der ganz große Durchbruch gelingt.

Das Magazin UNCUT bezeichnet das Album als „incredible head-spinning trip“ und vergleicht die Poesie darauf mit der von Will Oldham und Lou Reed, während das Portal Pitchfork beinahe fassungslos reagierte: „Come on, how can each line be arranged so perfectly? How can music feel so effortless when it is clearly borne of such great effort?“ Bei seinem Konzert in der Dieselstraße wird er all diese Fragen mit seiner sechsköpfigen Roundhouse Band beantworten – womöglich zum letzten Mal in so kleinem Rahmen.