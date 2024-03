Ryan Young & David Foley (SCT)

Ryan Young gehört zur Elite der Fiddle-Spieler Schottlands. Seine Melodien gehen direkt ins Herz - und in die Beine... Frische melodische Ideen, rhythmischer Drive und enorme Dynamik und Präzision sind Ryan's Markenzeichen. Sein Klang und Stil sind einfach einzigartig und seine Interpretationen fesselnd - sein Spiel wird oft als Poesie ohne Worte beschrieben und hat ihm international sehr viel Anerkennung und Lob eingetragen.

Live auf der Bühne lebt Ryan Young mit seiner Mimik, ja mit seinem ganzen Körper seine Musik - „Ryan‘s Spiel ist so ausdrucksstark, kanalisiert so tiefe Emotionen, dass es sich wie eine dramatische Aufführung in einem Theater anfühlt“, so Paul Matheson im Magazin Folk Roots (2017).

Der Musiker hat sowohl ein First Class Honours als auch ein Masters Degree vom Royal Conservatoire of Scotland, war zweimal Finalist bei den BBC Radio 2 Young Folk Awards und zweimal Finalist bei dem angesehenen BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of The Year. Bei den Scots Trad Awards 2017 wurde er als "Up And Coming Artist Of The Year" ausgezeichnet, bei den BBC Radio 2 Folk Awards 2018 war er für den Horizon Award nominiert und wurde von Folking.com zum "Musician Of The Year" gekürt, ebenfalls 2018.

2019 wurde Ryan Young außerdem als einziger britischer Künstler für einen Auftritt bei der renommierten Weltmusikkonferenz WOMEX ausgewählt. Sein Debütalbum wurde vom dreifachen GRAMMY-Preisträger Jesse Lewis aufgenommen und erntete begeisterte Kritiken. Derzeit arbeitet er an seinem zweiten, mit Spannung erwarteten Album.

2024 wird er abermals in Deutschland auf Tournee gehen; diesmal mit dem Multi-Instrumentalisten David Foley aus Glasgow, Gründer der preisgekrönten Folk-Band Rura und Mitglied der Trans-Global-Roots-Fusion-Supergroup Världens Band.