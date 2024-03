Omid Gollmer & The Sleepy Eyes

Bei Omid Gollmer wird alles Denken Musik. Zuerst in seinen Songs. Spätestens aber in den Köpfen der Zuhörer*innen, wenn der gebürtige Österreicher mit iranischen Wurzeln filigran die Saiten seiner Gitarre zum Klingen bringt. Mit Scratched Light legte er 2023 ein ausgereiftes zweites Studioalbum vor, das neue Facetten des Singer/Songwriters offenbart. Mal treibende, mal sanfte Rhythmen, soulige Melodien und feinsinniger Gesang bilden die musikalische Grundlage für die Texte, die nichts Geringeres behandeln als die großen Themen des Lebens: Liebe, Frieden, Heimat, Sinnsuche werden in musikalische Poesie verwandelt, weit entfernt von Klischees und Wortgeklingel. Das beweist der Wahl-Esslinger in jedem Lied, frei von Eitelkeit und mit dem richtigen Gespür für Arrangement und Instrumentierung. Man fühlt sich erinnert an die Musik von Ben Harper, Jack Johnson, James Taylor oder auch an verspielte Mundart-Dichter wie Georg Danzer. Seine Begleitband The Sleepy Eyes verwebt die sanften Klänge des Singer/Songwriters mit einem warmen, energiegeladenen Bandsound. Gemeinsam erklingt ein harmonisches Ganzes mit viel Dynamik und Elementen aus Jazz, Blues und Rock.

Support: PHI

Bei PHI ist der Name Programm. Im Sinne des goldenen Schnitts vereint die Band Soul, Funk und Rock zu einer Fusion, die ihre Wurzeln im Indierock findet. Das klingt vertraut und doch irgendwie anders. Handgemachte, selbstgeschriebene Songs mit englischen Texten über lebensnahe gesellschaftskritische Momentaufnahmen treffen auf Emotionen und pure Spielfreude. Mal laut, mal leise.