Ryley Walker & Band (USA) – Support: Simon Joyner (USA)

Ryley Walker ist mit seiner Band im Mai 2022 für zwei Konzerte in Schland:

10. Mai: Berlin, Privatclub

11. Mai: Schorndorf, Manufaktur

Ryley Walkers Musikkarriere begann in den frühen 2010ern nach seinem Umzug aus dem Provinzstädtchen Rockford Illinois nach Chicago, wo er sich der dortigen Indie Szene anschloss.

Nach diversen Eigenproduktionen auf Kassette und Vinyl veröffentlichte schließlich das Label Tomkins Square 2014 sein Debütalbum. Ein Jahr später folgte sein Durchbruch mit dem Album „Primrose Green“, diesmal auf Dead Oceans / Secretly Canadian.

Ryley Walker tourte mit Richard Thompson und wird bald Dinosaur Jr. supporten, zuletzt war er Teil einer großartigen Burt Jansch Tribute Show, in der seine Heldin Anne Briggs ihm das ‚C-Wort‘ an den Kopf warf – Walker kollaboriert mit den besten der Besten.

Während ihn in der Vergangenheit sein Verlangen, genauso herausragend zu sein wie diejenigen, die ihn beeinflussen, eher daran gehindert hat, seine eigene Persönlichkeit in seine Musik einfließen zu lassen, ist sie jetzt unbestreitbar seine eigene. Das beweist sein aktuelles Album „Course in Fable“, das 2021 auf seinem eigenen Label Husky Pants erschien und von Magazinen wie dem Uncut oder MOJO in ihre Liste der besten Alben des Jahres aufgenommen wurde.

Die Tour wird präsentiert von Eclipsed, Bedroomdisco, gaesteliste.de und ByteFM.

Eröffnen wird den Abend Simon Joyner!