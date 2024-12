Rythm of the Dance

25 Jahre Jubiläumstournee Part 2

Nach dem Erfolgsjubiläum mit ausverkauften Shows in 2024 kehrt Rhythm of the Dance nun mit dem zweiten Teil der Tournee zum 25-jährigen Jubiläum nach Deutschland zurück! Über 7 Millionen Fans weltweit stehen für 25 Jahre Rhythm of the Dance. Wie ein Blitz, hat Rhythm of the Dance mit seinen pulsierenden Rhythmen, purer Energie und melodischen irischen Klängen in 50 Ländern rund um den Globus eingeschlagen! Ab 2024 geht Rhythm of the Dance auf große Jubiläumstournee!

VERANSTALTER Göttlicher Entertainment GmbH