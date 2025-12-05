Rythmo Romántico w/ Dominik Marz (Innervisions · Feines Tier)

Ladies & Gentlemen,

am Freitag, den 05. Dezember 2025 laden wir euch erneut zu einer besonderen Ausgabe der Rythmo Romántico in unsere geliebte Glitzeperle ein. Und besonders wird sie auch deshalb, weil wir einen guten Freund des Hauses begrüßen dürfen: Dominik Marz (Innervisions) ist zum dritten Mal zu Gast.

Dominiks musikalische Reise war in den letzten Jahren rasant – aber was uns immer wieder am meisten beeindruckt, ist seine Gelassenheit und sein sympathischer, bodenständiger Vibe, der ihn trotz Innervisions-Releases, internationaler Bookings und stetigem Output begleitet.

Musikalisch hat er seit seinem ersten Besuch bei uns keinen Gang zurückgeschaltet: Sein Beitrag zu Duskys Label 17 Steps, inklusive der Teilnahme am 10-Jahre-Jubiläumssampler „Floor To Floor“, seine Arbeiten mit Theus Mago und der Szenehit „Bajo Bajo“ auf Pets Recordings zeigen, wie vielseitig und konstant kreativ er ist. Dazu kommen zahlreiche neue Releases, die bereits in seiner Pipeline schlummern.

Jochen Junker macht den Auftakt mit einem Set, das direkt gut reinläuft: verspielt, treibend und mit genau dem Schwung, der den Raum auf Betriebstemperatur bringt. Ein emotionaler Start, der Dominik den perfekten Einstieg bereitet.

Erwartet einen Abend voller Tiefe, höchster Energie und einer musikalischen Handschrift, die wir hier in der Romantica nicht nur schätzen, sondern feiern.

Wir freuen uns auf euch.