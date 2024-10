Rythmo Romántico w/ Jakob Mäder & Grenouillette

Rythmo Romántico w/

· Jakob Mäder (Constant Change . Stuttgart)

· Grenouillette (Disco for Breakfast . Berlin)

· Jochen Junker (Romantica . Stuttgart)

_

Ladies & Gentlemen,

Party Animals sind diejenigen, die keine Gelegenheit auslassen, das Leben zu feiern – laut, ausgelassen und immer bereit, die Nacht zum Tag zu machen. Am Freitag, den 01.11.2024, liefern Jakob Mäder (Constant Change . Stuttgart) und Grenouillette (Disco for Breakfast . Berlin) den perfekten Soundtrack für diese Spezies, die frühestens aufbricht, wenn der erste Hahn kräht. Dass unser Rythmo-Host Jochen Junker seinen Teil dazu beiträgt, den Abschied schwer zu machen, versteht sich von selbst.

_

Jakob Mäder (Constant Change . Stuttgart):

Jakob Mäder ist ein gefragter DJ und Produzent aus Stuttgart, der auch live auftritt. Sein musikalisches Interesse erstreckt sich über verschiedene Genres: Ambient, Disco, House, Acid und manchmal sogar Techno-inspirierte Musik. Gemeinsam mit seiner Crew Midnight Service organisiert er Events mit Künstlern wie Johannes Albert, Philipp Schultheis und Panthera Krause. Er spielte bereits in renommierten Adressen wie Sisyphos (Berlin), HÖR (Berlin) und dem Goldenen Pudel (Hamburg) u.v.m.. 2021 gründete er sein eigenes Label Constant Change.

_

Grenouillette (Disco for Breakfast . Berlin):

Seit 2022 widmet sich Laura unter dem Namen Grenouillette der elektronischen Musik. Neben ihren eigenen Releases ist Grenouillette als DJ in Berlin und Stuttgart aktiv. Mit einer Vorliebe für einen sehr persönlichen Mix aus House, Hardgroove und Techno hat sie schnell viele Bars und Clubs erobert, darunter bekannte Locations wie About Blank (Berlin), Aeden (Berlin) und Fridas Pier (Stuttgart). Im Oktober 2023 gründete sie das Kollektiv Disco for Breakfast, das sich darauf konzentriert, die Musik, die sie liebt, gemeinsam mit anderen weiblichen DJs zu fördern. Grenouillette kümmert sich um Booking, Artwork, Social Media und Networking. Ihr Sound ist eine Reise zu sich selbst und ihrem Selbstbewusstsein als Frau. Er steht für Freiheit, Sexualität und Stärke.

_